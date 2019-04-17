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The New York Times рассказал о продаже бурятского леса в Китай

The New York Times рассказал о продаже бурятского леса в Китай
Экономика, 
Американские читатели узнали о масштабной вырубке сибирских лесов для Китая

В апреле The New York Times посвятило публикацию вырубкам леса Сибири, идущего в Китай. Упоминается в публикации и Бурятия. В причинах продажи таких больших объёмов леса разбирался американский журналист Стивен Ли Майер.

«От Алтайских гор до Тихоокеанского побережья лесозаготовки опустошают обширные российские леса, оставляя за собой полосы израненной земли, покрытой лишь безжизненными пнями. Многим россиянам очевидно, кто в этом виноват: китайцы». – с этого начинается статья известного во всем мире издания «The New York Times».

Далее журналист Стивен Ли Майерс поясняет причины столь неугомонных аппетитов друзей из Азии. Всё дело в том, что правительство Китая строго ограничило вырубку собственных природных ресурсов. Удобным импортёром леса стала Россия.

«Россия умышленно стала соучастником этого, продавая китайским компаниям право на вырубку по низкой цене и, по словам критиков, правительство закрывает глаза на то, что лесозаготовка ведётся сверх того, что разрешено законом». – говорится в статье.

Россия продаёт лесорубочные билеты в среднем за 2 доллара за гектар. Это намного дешевле, чем в других странах мира.

Объёмная вырубка леса приводит к протестам и возмущению россиян.

«Протестное движение против вырубки леса — и, в частности, заготовок леса китайцами — набирает обороты в Сибири и на Дальнем Востоке России. Это лишь подогревает межэтническую напряженность между русскими и китайцами вдоль границы, которая простирается более чем на 2600 миль. Эти народы издавна с недоверием относились друг к другу из-за политических и культурных различий. Одна из акций протеста в мае прошлого года в Улан-Удэ закончилась столкновениями с полицией и восемью арестами. «Остановите варварскую вырубку лесов», — гласила надпись на плакате демонстрантов», - отмечается в материале New York Times.

При этом в Китае поставки таких объёмов леса дали толчок для развития страны. Практически весь лес, поставляемый из России, проходит через город Маньчжурия. За 20 лет здесь появилось более 120 тысяч заводов, дав местным жителям порядка 10 тысяч рабочих мест.

Также журналисту изданию удалось поговорить с Чжу Сюхуа, владелицей лицензии на заготовку 180 акров российского леса около города Братск и трёх лесоперерабатывающих фабрик.

«В дальнейшем она планирует договориться о новых сделках по лесозаготовкам, продвигаясь на запад. «Красноярск, — сказала она — Там и за 100 лет всего не вырубишь»,– сообщает издание.

Также Чжу Сюхуа добавила, что её не волнуют не волнуют протесты внутри России, поскольку деятельность её компании находится строго в рамках российского законодательства.
Лес
 
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