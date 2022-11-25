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МегаФон запустил 4G в торговом центре в Улан-Удэ

МегаФон запустил 4G в торговом центре в Улан-Удэ
Бизнес,  Фото:pexels.com
Оператор создал телеком-инфраструктуру для одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице Бурятии. Современное оборудование, установленное МегаФоном внутри здания, обеспечило уверенное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом 4G на всей территории ТРЦ «Форум»

При строительстве современных торговых центров часто используются материалы, которые затрудняют прохождение радиосигнала от внешних базовых станций. Чтобы обеспечить в таких зданиях качественную мобильную связь требуется установка специального оборудования внутри помещения. Такую телеком-инфраструктуру запустили инженеры МегаФона в торгово-развлекательном центре «Форум». Новые высокоёмкие базовые станции четвёртого поколения помогут жителям и гостям Улан-Удэ пользоваться любыми современными цифровыми сервисами, например, общаться в мессенджерах, запускать прямые эфиры в соцсетях в высоком разрешении.

Посетителям ТРЦ доступны не только обычные голосовые вызовы, но и современные звонки по технологии VoLTE. Они отличаются особо чистым звуком, как будто собеседник находится рядом, а также мгновенным соединением и возможностью говорить, не прерывая интернет-сессии.

Специально разработанное техническое решение, учитывающее особенности торгово-развлекательного центра, позволило МегаФону обеспечить качественное покрытие на всех 4 этажах, в том числе и на парковочном пространстве. Средняя скорость мобильного интернета в «Форуме» составляет порядка 20 Мбит/с, причём ёмкость сети рассчитана даже на высокие нагрузки, например, в период распродаж и праздничного ажиотажа.

- Здание ТРЦ отличается сложной с точки зрения сотовой связи конструкцией и материалами. Металл, бетон, межэтажные перекрытия, различные перегородки – всё это значительно осложняет проникновение радиосигнала. Чтобы обеспечить наших абонентов скоростным мобильным интернетом 4G и стабильными голосовыми звонками мы реализовали здесь особое indoor-решение. Теперь посетители «Форума» смогут делиться впечатлениями от покупок с друзьями и близкими на всей территории центра, которая составляет почти 50 тысяч квадратных метров, – комментирует Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.
МегаФон

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