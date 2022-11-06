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В Улан-Удэ работает компания по производству быстровозводимых домов

Бизнес,  Фото: «Структура»
Путь длиною в 15 лет на рынке строительства

Компания «Структура» работает на рынке строительства с 2007 года. За это время ими было построено более 2500 быстровозводимых зданий, не только в Бурятии, но и по всему Сибирскому Федеральному округу и Дальнему востоку. Поставки совершаются на территории Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Красноярска, Благовещенска, Хабаровска и Якутска.

Среди своих проектов «Структура» предлагает создание и возведение быстровозводимых зданий абсолютно разного назначения: модульные быстровозводимые гаражи, модульные офисы, контрольно-пропускные пункты, и строительные городки. Сроки поставки любых зданий составляют всего 20 дней.
 
Помимо возведения самих зданий, сотрудники компании могут сделать помещение полностью автономным, добавив в него мобильный санитарный узел и кухню. Помимо этого, здания от «Структуры» подходят под использование в совершенно разных климатических районах. Так, например, вагончики строительного городка могут выдерживать до 60 градусов холода и до 40 градусов тепла.

Ключевыми ценностями компании являются: ответственный подход к выполнению задач, качество и оперативность выполняемых работ, умение дать квалифицированную помощь потенциальным клиентам.
По словам работников «Структуры», они уважительно относятся ко всем партнёрам и клиентам, добиваясь тем самым реализации успешных проектов.

- Слоган нашей компании: «Быстро. Удобно. Надёжно». Нам важно мнение наших клиентов, то, что воспользовавшись нашими услугами, они смогли получить квалифицированную помощь в выборе быстровозводимого здания и его комплектации. Более 2500 конструкций на территории двух округов - это не предел. Мы постоянно развиваемся, улучшая качество взаимодействия с клиентами и качество выполняемых работ. За годы работы, мы сотрудничали со множеством крупных компаний, среди которых были представители автомобильных концернов, крупных сетей магазинов, и строительных предприятий, - делится генеральный директор «Структуры» Владимир Щербаков.

«Структура» воспользовалась мерами господдержки от Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии. Компании были предоставлены субсидии на возмещение 50% оплаченного первого взноса по договорам лизинга и на возмещение 20% от стоимости на покупку нового оборудования.

Компания работает с организациями и физическими лицами на любом этапе строительно-производственного процесса, от проектирования и изготовления, до монтажа металлических и алюминиевых конструкций, а также современных быстровозводимых ангаров, складов, торговых павильонов и других конструкций «под ключ». Работа производится от идеи, и до полного её воплощения.


Сделано в Бурятии 2022

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