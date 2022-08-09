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В Бурятии две фирмы понудили поменять названия через суд

В Бурятии две фирмы понудили поменять названия через суд
Бизнес,  Фото:pixabay.com.
Прокуратура пресекает нарушения закона о микрофинансовой деятельности

В Бурятии в этом году пресечена деятельность четырёх организаций, незаконно предоставлявших займы гражданам.

По постановлениям прокуроров к административной ответственности по статье 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов» привлечены четыре лица.

На основании информации Сибирского главного управления Центробанка России в суд направлено исковое заявление о понуждении организации исключить из своего наименования словосочетание «микрокредитная компания», которое удовлетворено.

По фактам незаконного использования указанного словосочетания к административной ответственности по статье 15.26.1 КоАП РФ привлечены два юридических лица.

Кроме того, судами удовлетворены два исковых заявления о прекращении незаконной деятельности по предоставлению потребительских займов.

Надзорные мероприятия продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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