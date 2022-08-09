В Бурятии две фирмы понудили поменять названия через суд

Прокуратура пресекает нарушения закона о микрофинансовой деятельности
В Бурятии в этом году пресечена деятельность четырёх организаций, незаконно предоставлявших займы гражданам.
По постановлениям прокуроров к административной ответственности по статье 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов» привлечены четыре лица.
На основании информации Сибирского главного управления Центробанка России в суд направлено исковое заявление о понуждении организации исключить из своего наименования словосочетание «микрокредитная компания», которое удовлетворено.
По фактам незаконного использования указанного словосочетания к административной ответственности по статье 15.26.1 КоАП РФ привлечены два юридических лица.
Кроме того, судами удовлетворены два исковых заявления о прекращении незаконной деятельности по предоставлению потребительских займов.
Надзорные мероприятия продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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