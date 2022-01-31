В Бурятии в 2021 году спрос на неипотечные услуги Сбера вырос почти в 1,5 раза

Жители Бурятии в 2021 году почти в 1,5 раза чаще, в сравнении с 2020-м годом, приобретали жильё с помощью неипотечных сервисов Сбербанка



Так, 655 сделок недвижимости в регионе были совершены с помощью банковского сервиса «Электронная регистрация», ещё 427 жителей республики оплатили покупку жилья или приняли денежные средства при продаже через систему «Безопасные расчёты». Всего на территории деятельности Байкальского банка Сбербанка - в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае, Якутии, неипотечными сервисами Сбера в прошлом году воспользовались 9889 человек, что на 57% выше показателя 2020 года.



В 2022 году Сбербанк расширил возможности по оформлению сделок недвижимости за наличный расчет – сервисы «Безопасные расчеты» и «Электронная регистрация» уже доступны жителям всех городов Бурятии во всех отделениях банка. Ранее такие услуги банк предоставлял только в специализированных ипотечных центрах. Жителям районов республики стало значительно проще совершать сделки недвижимости, в том числе - т.н. межрегиональные сделки, когда продавец и покупатель территориально находятся в разных населенных пунктах.



- Жители Бурятии все чаще приобретают жилье за наличный расчет с помощью неипотечных сервисов Сбербанка. Клиенты зачастую сталкиваются с рядом вопросов при покупке жилья за наличный расчет. Самыми распространёнными являются - это определение подлинности денежных средств, правильности всех документов при оформлении, составление договора купли-продажи. Сбербанк готов помочь в каждом из этих вопросов. Пандемия тоже повлияла на выбор дистанционных сервисов при проведении важных процедур. Наши сервисы отличаются удобством, комфортом и безопасностью. А сотрудничество банка с Росреестром помогает ускорить решение задач клиентов, - рассказал управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов.



Большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья, жители регионов могут решить на портале ДомКлик от Сбербанка.





- Мы предлагаем неипотечные сервисы Сбербанка нашим клиентам, потому что это действительно удобно. Сейчас все чаще сделок проводим через сервис «Электронной регистрации» и соответственно с неотъемлемой частичкой к ней - сервисом «Безопасные расчеты». Обе стороны сделки – покупатель и продавец – а также риелтор получают ряд бонусов – это быстрота процесса, надежность операций и экономия времени. Рекомендую всем, кто работает в сфере недвижимости, заботиться о своих клиентах и обращаться к данным сервисам, - поделилась руководитель Агентства недвижимости «АвенюS» Улан-Удэ Елена Солодухина.



Справка:



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха Якутия.



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт групп Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

