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25 Июня

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В Бурятии изымают контрафактные iPhone и «Принцессу Нури»

Бизнес, 
С начала 2018 года бурятские таможенники изъяли 170 единиц контрафактной продукции

Среди изъятого товара были косметические средства, маркированные товарным знаком «WOKALI» и светодиодные ленты, маркированные товарным знаком «Samsung».В отношении граждан Монголии, перемещавших товар, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях по ст.14.10 КоАП РФ за незаконное использование товарного знака, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

В настоящее время на экспертизе для дальнейшего принятия правового решения находится более 3000 единиц продукции, обладающей признаками контрафактной. В числе этого товара – гранулированный чай, маркированный товарными знаками «Принцесса Нури», и «Принцесса Канди»; iPhone Nike, Adidas, Puma, Calvin Klein, Levi's; косметические средства, маркированные знаками Loreal, Givenchy, NYX и др.

Данная продукция изъята на таможенных постах и в торговых точках.


контрафактная продукция
 
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