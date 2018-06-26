С начала 2018 года бурятские таможенники изъяли 170 единиц контрафактной продукции
Среди изъятого товара были косметические средства, маркированные товарным знаком «WOKALI» и светодиодные ленты, маркированные товарным знаком «Samsung».В отношении граждан Монголии, перемещавших товар, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях по ст.14.10 КоАП РФ за незаконное использование товарного знака, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
В настоящее время на экспертизе для дальнейшего принятия правового решения находится более 3000 единиц продукции, обладающей признаками контрафактной. В числе этого товара – гранулированный чай, маркированный товарными знаками «Принцесса Нури», и «Принцесса Канди»; iPhone Nike, Adidas, Puma, Calvin Klein, Levi's; косметические средства, маркированные знаками Loreal, Givenchy, NYX и др.
Данная продукция изъята на таможенных постах и в торговых точках.
В Бурятии изымают контрафактные iPhone и «Принцессу Нури»
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