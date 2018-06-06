В Улан-Удэ уничтожили 75 кг яблок (видео)





На основании постановления правительства России должностными лицами яблоки изъяты и уничтожены на полигоне твёрдых бытовых отходов в Нижнем Саянтуе.







Государственным инспектором отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятия проведено плановое рейдовое мероприятие в отношении ИП Зульфугаров, реализующего фрукты в городе Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе рейда на базе «Контакт» выявлен факт хранения и реализации индивидуальным предпринимателем 75 килограммов яблок неизвестного происхождения. На фрукты отсутствовали документы и маркировка, что является нарушением правил ввоза в Россию подкарантинной продукции.