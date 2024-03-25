Он заявил, что находился в шоке
Благодаря социальным сетям иркутские автоинспекторы разыскали водителя, сбившего женщину с коляской и скрывшегося с места.
Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл 11 марта около шести вечера на улице Баумана. Водитель, управляя мотоциклом «Рейсер 200», допустил наезд на женщину с коляской, после чего скрылся с места ДТП.
- В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий через средства массовой информации, а также социальные сети, была доведена информация о розыске предполагаемого водителя. В дежурную часть обратился очевидец и сообщил подробности по факту произошедшего ДТП. Благодаря полученной информации удалось разыскать водителя, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Со слов водителя, он находился в шоковом состоянии, в связи с чем покинул место дорожного происшествия. Мужчина признал свою вину. В отношении него составили три административных материала: за оставление места ДТП, отсутствие полиса ОСАГО, а также за отсутствие государственной регистрации транспортного средства.
В Иркутске разыскали мотоциклиста, сбившего женщину с коляской
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