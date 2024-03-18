Мужчину разыскивает полиция
В Иркутске полицейские разыскивают мотоциклиста, совершившего наезд на девушку с коляской.
Произошло это 11 марта около 18 часов на улице Баумана, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска. Неизвестный водитель, управляя мотоциклом, допустил наезд на девушку с коляской. В результате ДТП 25-летняя пострадавшая получила травмы. К счастью, ребёнок, лежавший в коляске, не пострадал.
Мотоциклиста разыскивают сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС. Его призывают добровольно явиться в подразделение ГИБДД или ближайший отдел полиции.
Граждан, что-либо знающих о личности вероятного виновника ДТП, просят сообщить об этом по телефону дежурной части 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01 или 02.
В Иркутске мотоциклист наехал на девушку с коляской и скрылся
Происшествия, Фото:
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