В Иркутске мотоциклист наехал на девушку с коляской и скрылся

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Мужчину разыскивает полиция



В Иркутске полицейские разыскивают мотоциклиста, совершившего наезд на девушку с коляской.



Произошло это 11 марта около 18 часов на улице Баумана, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска. Неизвестный водитель, управляя мотоциклом, допустил наезд на девушку с коляской. В результате ДТП 25-летняя пострадавшая получила травмы. К счастью, ребёнок, лежавший в коляске, не пострадал.



Мотоциклиста разыскивают сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС. Его призывают добровольно явиться в подразделение ГИБДД или ближайший отдел полиции.



Граждан, что-либо знающих о личности вероятного виновника ДТП, просят сообщить об этом по телефону дежурной части 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01 или 02.



