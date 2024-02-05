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В Бурятии в деле о печально известной школе появился новый фигурант

В Бурятии в деле о печально известной школе появился новый фигурант
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Уголовное дело возбудили на сотрудника управления капстроительства

В Бурятии в деле о печально известной школе в селе Сосново-Озёрское появился новый фигурант. Уголовное дело возбуждено в отношении главного специалиста производственно-технического отдела государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия». Он подозревается в совершении преступления по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

- По данным следствия, с марта 2022 года подозреваемый осуществлял строительный контроль за возведением здания школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Он подписал акты о приёмке выполненных работ, в которых содержались недостоверные сведения о качестве бетона, использованного подрядчиком во время строительных работ. На основании подписанных документов на счета застройщика перечислили 35 млн рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

В дальнейшем при проведении испытаний выяснилось, что при возведении бетонных конструкций использовался бетон другого класса и прочности. Если бы школа была возведена в таком виде, она могла бы обрушиться во время учебного процесса.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее уголовное дело возбудили в отношении руководителя строительной организации «Витим» - именно эта фирма выиграла контракт на строительство школы.

Директора «Витима» сотрудники МВД при поддержке УФСБ задержали в октябре 2023 года в селе Укурик Забайкальского края, а затем доставили в Улан-Удэ. На него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Сама школа в Сосново-Озёрском так и не была построена в срок. Почти за 1,5 года работы «Витима» здание было готово на 84%, хотя должно было быть введено в эксплуатацию ещё в июне 2023 года. В итоге с подрядчиком расторгли договор, на объект зашла новая строительная организация. 
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