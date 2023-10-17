Задержан руководитель фирмы, сорвавшей строительство школы в Бурятии

Он подозревается в хищении в особо крупном размере
Задержан руководитель ООО «Витим» - компания сорвала строительство новой школы в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии. Задержанный подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что строительство школы на 450 мест в райцентре Еравнинского района не было завершено в срок, стало известно в сентябре. Работы начались в марте 2022-го, а завершиться должны были этим летом, в июне. Однако подрядчик «Витим» школу вовремя не построил, контракт с ним пришлось расторгнуть, а на строительство завести новую компанию.
Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин поручил прокуратуре Бурятии провести проверку исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на строительство. По её результатам следственное управление МВД по республики и возбудило в отношении руководителя строительной организации уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
Установлено, что при строительстве подрядчик заложил непрочный бетон.
- При исполнении контракта он предоставил заказчику документы, содержащие недостоверные сведения о прочности использованного при строительстве школы материала – бетона. По результатам исследования установлено, что его прочность ниже заявленной. Это создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся школы в процессе её дальнейшей эксплуатации, - уточнили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.
Директора предприятия сотрудники МВД при поддержке УФСБ нашли в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края. Подозреваемого задержали и доставили в Улан-Удэ.
Отметим, школа в селе Сосново-Озёрское - не единственный объект, который не смогло вовремя построить ООО «Витим». Также компания выиграла торги на возведение поликлиники на 170 посещений в Сосново-Озёрском и средней в Хоринске на 176 мест. Там сложилась аналогичная ситуация, оба контракта также пришлось расторгать.
Задержан руководитель фирмы, сорвавшей строительство школы в Бурятии
Происшествия, Фото:
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