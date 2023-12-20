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В Бурятии закрыли в СИЗО бизнесмена, обвиняемого в хищении 36 млн при строительстве школы

В Бурятии закрыли в СИЗО бизнесмена, обвиняемого в хищении 36 млн при строительстве школы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В деле о сосново-озёрской школе появился ещё один фигурант

Накануне Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следственного отдела УФСБ по Бурятии об избрании меры пресечения директору ООО СК «Развитие». Его заключили под стражу до 13 февраля.

Предпринимателя обвиняют сразу в двух преступлениях по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

- По версии органа следствия, при реализации муниципального контракта на строительство школы № 1 в еравнинском селе Сосново-Озёрское бизнесмен совершил хищение денежных средств – более 36 миллионов рублей, - сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Официальных комментариев по уголовному делу, связанным с ООО СК «Развитие», пока не было. Обстоятельства уточняются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в октябре был задержан руководитель ООО «Витим» - эта подрядная организация как раз сорвала строительство школы в Сосново-Озёрском. К возведению новой школы на 450 мест подрядчик приступил в марте 2022 года, завершить строительство должен был летом 2023-го, чего не произошло.

Следствие выяснило, что при так и не завершённом строительстве школы был использован непрочный бетон. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся. Директора «Витима» сотрудники МВД при поддержке УФСБ задержали в селе Укурик Забайкальского края, а затем доставили в Улан-Удэ.
СИЗО мошенничество строительство школа

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