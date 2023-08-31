В Иркутской области полицейский поймали сбежавшего алабая





Жители села Баклаши Шелеховского района Иркутской области сообщили в полицию, что по улицам населённого пункта бегает сорвавшаяся с привязи крупная собака. Животное лает на прохожих и может представлять опасность жизни и здоровью взрослых и детей.На место события направился участковый уполномоченный полиции Артём Вакулко. Он выяснил кому принадлежит мохнатый беспризорник и связался с хозяином. Последний предположил, что его алабай проделал отверстие в сетке металлического вольера и ушёл гулять. Чуть позже к младшему лейтенанту полиции присоединилась более опытная коллега – начальник ОУУПиПДН отдела шелеховской полиции Вера Рубцова.Сначала они думали, что придётся применить в отношении пса оружие, но спустя некоторое время поняли, что он не проявляет агрессию и решили действовать по-другому. Вместе им удалось поймать кобеля на петлю из верёвки, после чего она послушно запрыгнул в УАЗ, где ждал приезда хозяина.Прибывший вскоре мужчина поблагодарил полицейских за то, что сохранили его питомцу жизнь. В свою очередь стражи порядка вынесли владельцу потенциально опасного животного официальное предостережение и настоятельно порекомендовали усилить ограждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.