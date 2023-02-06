В Улан-Удэ за неделю произошло 40 засоров

Специалистам пришлось промыть более тысячи метров канализации
За неделю – с 30 января по 5 февраля включительно – на сетях в столице Бурятии зафиксировали пять технологических нарушений. Из них три – на линии водопровода, одно – на линии канализации и ещё одно – на оборудовании.
Всего сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали 87 автоматических водоразборных колонок и заменили три пожарных гидранта на улицах Антонова, Родины и Весенняя.
Кроме того, специалисты устранили 40 канализационных засоров и промыли 19 участков канализации общей протяжённостью более 1000 метров.
Специалистам пришлось промыть более тысячи метров канализации
На месте провели дезинфекцию
Мужчина скончался на месте
Аферисты убедили женщину взять большой кредит
ДТП произошло на улице Блинова
Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности
Причину возгорания выясняют
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по этой же статье
Водитель доставлен в больницу с травмами
После трагедии с погибшим на пожаре грудным ребёнком возбуждено уголовное дело
Мать хотят лишить родительских прав
Сейчас специалисты оценивают ущерб
Инцидент произошёл на улице Мокрова
С начала года были обмануты более 100 жителей республики
По предварительным данным, дети растапливали печку бензином