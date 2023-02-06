В Улан-Удэ за неделю произошло 40 засоров

Специалистам пришлось промыть более тысячи метров канализации









Кроме того, специалисты устранили 40 канализационных засоров и промыли 19 участков канализации общей протяжённостью более 1000 метров.





За неделю – с 30 января по 5 февраля включительно – на сетях в столице Бурятии зафиксировали пять технологических нарушений. Из них три – на линии водопровода, одно – на линии канализации и ещё одно – на оборудовании.Всего сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали 87 автоматических водоразборных колонок и заменили три пожарных гидранта на улицах Антонова, Родины и Весенняя.