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В Улан-Удэ за неделю произошло 40 засоров

В Улан-Удэ за неделю произошло 40 засоров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалистам пришлось промыть более тысячи метров канализации

За неделю – с 30 января по 5 февраля включительно – на сетях в столице Бурятии зафиксировали пять технологических нарушений. Из них три – на линии водопровода, одно – на линии канализации и ещё одно – на оборудовании.

Всего сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали 87 автоматических водоразборных колонок и заменили три пожарных гидранта на улицах Антонова, Родины и Весенняя.

Кроме того, специалисты устранили 40 канализационных засоров и промыли 19 участков канализации общей протяжённостью более 1000 метров.

авария в водоснабжении канал

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