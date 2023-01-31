В Бурятии возбудили уголовное дело на директора популярной лечебницы

Дело возбудил следственный отдел УФСБ



В Бурятии следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности на директора автономного учреждения «Курортная бальнеологическая лечебница «Нилова-Пустынь». Эта популярная у туристов лечебница находится в Тункинском районе.



Проверку в лечебнице провели сотрудники УФСБ и прокуратуры.



- Прокуратура Тункинского района совместно с управлением Федеральной службы безопасности России по Бурятии проверила исполнение федерального законодательства в деятельности автономного учреждения «Курортная бальнеологическая лечебница «Нилова-Пустынь». Установлено, что автономное учреждение в местности Вышка оказывает населению медицинские услуги бальнеотерапии (метановые душ и бассейн). В нарушение федеральных законов «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» услуги оказываются без лицензии на осуществление медицинской деятельности. Автономным учреждением за данный вид услуг получен доход в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В итоге на директора автономного учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние причинило особо крупный ущерб государству» (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Проводится расследование.



Справка:



Курортная бальнеологическая лечебница «Нилова-Пустынь» находится в Тункинской долине. Туристы лечатся там минеральными водами, в составе которых такие биологически активные компоненты, как кремниевая кислота, фтор, молибден, серебро, кобальт и др. По общему химическому составу воды аналогичны многим минеральным источникам Бурятии и других районов России. Отличительной чертой минеральных вод Ниловой Пустыни считается несколько повышенная радиоактивность. Мощным лечебным фактором можно считать относительно невысокую температуру.



Термальные ванны благоприятно влияют на процесс обмена веществ, усиливает выведение из организма продуктов распада белков, нормализует жировой обмен, а также усиливает процесс кровообращения.



Лечиться водами здесь начали ещё в XIX веке. В годы Великой Отечественной войны курорт обслуживал бойцов после боевых ранений.

