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В Бурятии неопытная девушка-водитель получила травмы в ДТП

В Бурятии неопытная девушка-водитель получила травмы в ДТП
Происшествия,  Фото:ГИБДД по Бурятии
Она съехала с просёлочной дороги

Ночью 3 января в Хоринском районе случилась авария, в которой пострадал 21-летняя водитель автомобиля Toyota Premio. Она ехала по просёлочной автодороге «Хоринск – Майла» и в 40 километрах от Хоринска потеряла управление.

Машина съехала с дороги и опрокинулась. Девушка получила травмы различной степени тяжести. В УГИБДД по Бурятии уточнили, что её стаж вождения составляет полгода.



ДТП пострадавшие Хоринский район

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