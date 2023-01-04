В Бурятии неопытная девушка-водитель получила травмы в ДТП

Она съехала с просёлочной дороги





Ночью 3 января в Хоринском районе случилась авария, в которой пострадал 21-летняя водитель автомобиля Toyota Premio. Она ехала по просёлочной автодороге «Хоринск – Майла» и в 40 километрах от Хоринска потеряла управление.Машина съехала с дороги и опрокинулась. Девушка получила травмы различной степени тяжести. В УГИБДД по Бурятии уточнили, что её стаж вождения составляет полгода.