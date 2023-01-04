Она съехала с просёлочной дороги
Машина съехала с дороги и опрокинулась. Девушка получила травмы различной степени тяжести. В УГИБДД по Бурятии уточнили, что её стаж вождения составляет полгода.
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04 января
03 января
Популярное
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В Бурятии неопытная девушка-водитель получила травмы в ДТП
Происшествия, Фото:
Она съехала с просёлочной дороги
Машина съехала с дороги и опрокинулась. Девушка получила травмы различной степени тяжести. В УГИБДД по Бурятии уточнили, что её стаж вождения составляет полгода.
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