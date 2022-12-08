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В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вагоны двигались по изменённому маршруту

В среду, 7 декабря, в 12:12 на перекрёстке проспект Автомобилистов - улица Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобиль и трамвай. Вагон следовал по маршруту № 2.

В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 8 на Новый мост. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.

В 12:43 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 31 минуту, сообщается в оперативной сводке по городу. 
ДТП трамвай

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