Вагоны двигались по изменённому маршруту
В среду, 7 декабря, в 12:12 на перекрёстке проспект Автомобилистов - улица Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобиль и трамвай. Вагон следовал по маршруту № 2.
В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 8 на Новый мост. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.
В 12:43 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 31 минуту, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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