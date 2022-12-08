В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вагоны двигались по изменённому маршруту



В среду, 7 декабря, в 12:12 на перекрёстке проспект Автомобилистов - улица Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобиль и трамвай. Вагон следовал по маршруту № 2.



В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 8 на Новый мост. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.



В 12:43 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 31 минуту, сообщается в оперативной сводке по городу.

