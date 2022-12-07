В Бурятии обогреватель в спальне привёл к пожару

На момент возгорания в доме никого не было
Днём 6 декабря из-за обогревателя произошёл пожар в частном доме в ДНТ «Вахмистрово» в селе Нижний Саянтуй в Бурятии.
На момент возгорания в доме никого не было. Когда хозяйка вернулась и открыла дверь, внутри уже было сильное задымление. Женщина вызвала пожарных.
- Когда пожарные приехали на место, в доме тлел матрац из детской кроватки. Пожарные вытащили матрац на улицу и затушили. Благодаря оперативной работе удалось избежать распространения огня на остальную мебель, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара дом оказался закопчён изнутри по всей площади, матрац и кроватка сгорели.
Причина возгорания установлена. Как выяснилось, на работающий электрообогреватель упало бельё, в результате чего произошло возгорание.
Всего с начала года в Бурятии по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования произошло 369 пожаров.
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Происшествия, Фото:
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