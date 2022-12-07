В Бурятии обогреватель в спальне привёл к пожару

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

На момент возгорания в доме никого не было



Днём 6 декабря из-за обогревателя произошёл пожар в частном доме в ДНТ «Вахмистрово» в селе Нижний Саянтуй в Бурятии.



На момент возгорания в доме никого не было. Когда хозяйка вернулась и открыла дверь, внутри уже было сильное задымление. Женщина вызвала пожарных.



- Когда пожарные приехали на место, в доме тлел матрац из детской кроватки. Пожарные вытащили матрац на улицу и затушили. Благодаря оперативной работе удалось избежать распространения огня на остальную мебель, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара дом оказался закопчён изнутри по всей площади, матрац и кроватка сгорели.



Причина возгорания установлена. Как выяснилось, на работающий электрообогреватель упало бельё, в результате чего произошло возгорание.



Всего с начала года в Бурятии по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования произошло 369 пожаров.





