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В Бурятии обогреватель в спальне привёл к пожару

В Бурятии обогреватель в спальне привёл к пожару
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
На момент возгорания в доме никого не было

Днём 6 декабря из-за обогревателя произошёл пожар в частном доме в ДНТ «Вахмистрово» в селе Нижний Саянтуй в Бурятии.

На момент возгорания в доме никого не было. Когда хозяйка вернулась и открыла дверь, внутри уже было сильное задымление. Женщина вызвала пожарных.

- Когда пожарные приехали на место, в доме тлел матрац из детской кроватки. Пожарные вытащили матрац на улицу и затушили. Благодаря оперативной работе удалось избежать распространения огня на остальную мебель, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара дом оказался закопчён изнутри по всей площади, матрац и кроватка сгорели.

Причина возгорания установлена. Как выяснилось, на работающий электрообогреватель упало бельё, в результате чего произошло возгорание.

Всего с начала года в Бурятии по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования произошло 369 пожаров.


пожар

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