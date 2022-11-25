Житель Бурятии нашёл в реке труп

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

На место выехал участковый



Житель Окинского района Бурятии обнаружил в реке Тисса тело мужчины. Информацию о жуткой находке он передал в районную единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщили в Главном управлении МЧС по республике.



На место выехал участковый уполномоченный полиции. В группе «Ока-инфо. 24/7» сообщили, что по данному факту ведётся проверка.



Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются. Информация уточняется.

