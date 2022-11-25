На место выехал участковый
Житель Окинского района Бурятии обнаружил в реке Тисса тело мужчины. Информацию о жуткой находке он передал в районную единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщили в Главном управлении МЧС по республике.
На место выехал участковый уполномоченный полиции. В группе «Ока-инфо. 24/7» сообщили, что по данному факту ведётся проверка.
Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются. Информация уточняется.
Житель Бурятии нашёл в реке труп
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина расправился с родственником из-за «аморального поведения»
На место выехал участковый
Женщина сядет в колонию
Нарушителя задержали благодаря служебной собаке
Огонь уничтожил несколько автомобилей
Они взломали склад в речном порту
Людей продолжают обманывать по уже классической схеме
На мужчину возбудили уголовное дело
Налётчик потребовал деньги и золотые украшения
Мужчина проведёт в колонии 18 лет
С начала года были насмерть сбиты 22 человека
Мошенница-рецидивистка вновь предстала перед судом
Поиски девочки идут, но пока безрезультатно
Трагедия произошла на фермерской стоянке
Рабочие трудились на большой высоте, отстегнув страховочные тросы