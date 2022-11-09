В Иркутской области доверчивая женщина отдала мошенникам почти 150 тысяч

Телефонные аферисты сказали, что на неё хотят оформить кредит



В полицию Нижнеудинска Иркутской области обратилась 45-летняя местная жительница, которая попалась на уловку телефонных аферистов.



Женщине поступил телефонный звонок. Собеседница представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что на имя женщины якобы одобрен кредит. Поверив, она стала следовать всем указаниям аферистки, которая подсказывала, «как сохранить деньги». По итогу она перевела мошенникам около 150 тысяч рублей.



- Злоумышленница предложила скачать приложение для видеоконференции, для того чтобы она объяснила, как отменить заявку. Через некоторое время женщина осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Женщина на допросе рассказала, что изначально её просили перевести более крупную сумму – около 300 тысяч рублей. Потом мошенница объяснила, что для погашения заявки нужно перевести деньги на счёт электронного кошелька. В итоге потерпевшая перевела только часть суммы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

