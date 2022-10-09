Жителей Усть-Ордынского округа осудили за похищение людей и угон

В Эхирит-Булагатском районе вынесен приговор двум мужчинам



Два жителя Иркутской области признаны виновными в похищении двух человек, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также в угон автомобиля, совершенном с применением насилия. Собранные Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.



Следствием и судом установлено, что 24 ноября 2021 года в посёлке Усть-Ордынский в ходе конфликта мужчины избили двух потерпевших. Затем злоумышленники против воли посадили мужчин в автомобиль и возили их по району некоторое время. Потерпевших закрыли в бане и удерживали там несколько часов. В дальнейшем одному из них потребовалась скорая помощь, которую вызвали подозреваемые. Второму пострадавшему удалось убежать, когда преступники уснули.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователи СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемых.



Приговором суда мужчины признаны виновными. С учётом мнения прокурора каждому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Иркутской области.

