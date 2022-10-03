В Забайкалье за лето изъяли 450 кг наркотиков

Свыше 600 забайкальцев привлекли к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков



В Забайкальском крае полицейские подвели итоги антинаркотической операции «Мак».



- Ежегодная комплексная операция «Мак» прошла в регионе в четыре этапа. За весь период её проведения сотрудниками полиции зарегистрировано 647 фактов незаконного оборота наркотических средств. За незаконные хранение, изготовление, перевозку, сбыт запрещённых веществ, а также культивирование наркосодержащих растений и содержание притонов возбуждено 530 уголовных дел, - сообщает пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.



Всего правоохранители изъяли 457 килограммов наркотиков, большая часть которых изготовлена из конопли, произрастающей в районах Забайкалья.



Свыше 600 забайкальцев привлекли к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков и уклонение от лечения наркомании. Кроме того, четыре человека понесли ответственность за пропаганду наркотиков.

