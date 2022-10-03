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В Забайкалье за лето изъяли 450 кг наркотиков

В Забайкалье за лето изъяли 450 кг наркотиков
Происшествия, 
Свыше 600 забайкальцев привлекли к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков

В Забайкальском крае полицейские подвели итоги антинаркотической операции «Мак».

- Ежегодная комплексная операция «Мак» прошла в регионе в четыре этапа. За весь период её проведения сотрудниками полиции зарегистрировано 647 фактов незаконного оборота наркотических средств. За незаконные хранение, изготовление, перевозку, сбыт запрещённых веществ, а также культивирование наркосодержащих растений и содержание притонов возбуждено 530 уголовных дел, - сообщает пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.

Всего правоохранители изъяли 457 килограммов наркотиков, большая часть которых изготовлена из конопли, произрастающей в районах Забайкалья.

Свыше 600 забайкальцев привлекли к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков и уклонение от лечения наркомании. Кроме того, четыре человека понесли ответственность за пропаганду наркотиков.
наркотики

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