Свыше 600 забайкальцев привлекли к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков
В Забайкальском крае полицейские подвели итоги антинаркотической операции «Мак».
- Ежегодная комплексная операция «Мак» прошла в регионе в четыре этапа. За весь период её проведения сотрудниками полиции зарегистрировано 647 фактов незаконного оборота наркотических средств. За незаконные хранение, изготовление, перевозку, сбыт запрещённых веществ, а также культивирование наркосодержащих растений и содержание притонов возбуждено 530 уголовных дел, - сообщает пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.
Всего правоохранители изъяли 457 килограммов наркотиков, большая часть которых изготовлена из конопли, произрастающей в районах Забайкалья.
Свыше 600 забайкальцев привлекли к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков и уклонение от лечения наркомании. Кроме того, четыре человека понесли ответственность за пропаганду наркотиков.
В Забайкалье за лето изъяли 450 кг наркотиков
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