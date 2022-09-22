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Житель Иркутской области из неприязни сжёг сено у фермера

Житель Иркутской области из неприязни сжёг сено у фермера
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Сгорело шесть рулонов сена

Фермер из посёлка Изыкан Чунского района Иркутской области обратился к полицейским. Он рассказал, что летом заготовил корма для коров на поле неподалёку от посёлка, однако кто-то сжёг часть тюков.

Уничтоженными оказались шесть рулонов сена. При этом сухая трава загоралась дважды – в конце августа и 20 сентября. Каждый раз фермер видел пламя, но прибыв на поле никого там не обнаруживал. Во втором случае он заметил огонь, когда копал картофель на соседнем поле.



- Сотрудники уголовного розыска установили вероятного поджигателя. Им оказался 42-летний местный житель. Он не стал отрицать свою причастность к произошедшему и пояснил, что подпалил тюки из хулиганских побуждений и неприязни к фермеру, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

С подозреваемым работают дознаватели отдела полиции. Решается вопрос о квалификации его действий с точки зрения законодательства. Назначена пожаротехническая экспертиза.

Поджог Иркутская область

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