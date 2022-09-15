В Иркутской области «чёрному» лесорубу назначили реальный срок





В Чунском районе Иркутской области осудили мужчину, незаконно рубившего лес летом 2020 года.56-летний «чёрный» лесоруб, желая незаконно нажиться на рубке деревьев, привлёк местного жителя с навыками лесозаготовки. При этом он не сообщил ему, что разрешения на рубку у него нет.Мужчина снабдил рабочего техникой и доставил на место, где растут сосны.- Объём заготовленных противоправным способом сосен превысил 100 кубометров. Ущерб составил почти 900 тысяч рублей. В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли грузовое транспортное средство и сортимент леса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Зачинщика признали виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев.Кроме того, мужчину обязали выплатить более 750 тысяч рублей (с учётом добровольно погашенной части ущерба).Приговор пока не вступил в законную силу.