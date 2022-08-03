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В Улан-Удэ поймали «квартирную» мошенницу

В Улан-Удэ поймали «квартирную» мошенницу
Происшествия, 
Доверчивые люди перечисляли деньги на счёт аферистки

В Улан-Удэ задержали 36-летнюю женщину, которая сдавала в аренду несуществующие квартиры.

- Подозреваемая с января по февраль 2022 года в социальной сети размещала объявления о сдаче в аренду квартиры в Улан-Удэ. При этом за свои посреднические услуги она предлагала гражданам оплатить 3000 рублей. Как правило, добросовестные граждане совершали денежный перевод на счёт злоумышленницы. Однако на их неоднократные звонки по полученному абонентскому номеру телефона мнимые арендодатели не отвечали либо поясняли, что никогда сдачей в аренду жилья не занимались, - сообщили в МВД по Бурятии.

В дальнейшем женщина на связь с обманутыми клиентами не выходила, деньги не возвращала.

Сейчас установлено четверо потерпевших. К слову, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления.

Теперь на неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Продолжается сбор доказательственной базы вины подозреваемой. Злоумышленнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - уточнили в МВД по Бурятии.

Всего в первом полугодии 2022 года производстве подразделений дознания в Бурятии 233 уголовных дела, возбужденных по преступлениям, совершённым с использованием Интернета. 85% таких уголовных дел приходится на Улан-Удэ.

 


мошенничество

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