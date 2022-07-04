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В Бурятии произошло тройное ДТП

В Бурятии произошло тройное ДТП
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
В аварию попали три «Тойоты»

2 июля около 19:25 на автодороге Улан-Удэ – Кяхта в Селенгинском районе Бурятии произошло тройное ДТП.

- По предварительным данным, водитель «Тойоты Ист» двигался со стороны Кяхты, при повороте налево он не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Тойотой Виш», ехавшей во встречном направлении. От столкновения «Виш» совершил наезд на стоящую на обочине «Тойоту Королла», - сообщает «Селенга-инфо».


В результате ДТП в Гусиноозёрскую центральную районную больницу с ушибами обратилась пассажирка «Тойоты Виш». После осмотра она была отпущена домой. В УГИБДД по Бурятии уточнили, что пострадавшей 54 года. 


Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 1 июля в Кабанском районе произошло смертельное ДТП.

ДТП

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