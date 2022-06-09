 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

В Бурятии орудуют мошенники под видом сотрудников МЧС

В Бурятии орудуют мошенники под видом сотрудников МЧС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенники пугают жителей проверками

В Бурятии мошенников под видом сотрудников МЧС вымогают деньги у ТСЖ. Об этом предупредило Главное управление МЧС по республике, в адрес которого поступают жалобы.

Лжеинспекторы под видом сотрудников чрезвычайного ведомства обзванивают ТСЖ и предупреждают о якобы готовящейся проверке пожарной безопасности. При этом они предлагают подготовить необходимый комплект документов для подготовки к инспекции за плату.

Такие случаи зарегистрированы и в других регионах. Так, в Иркутской области мошенники в сезон высокой пожарной опасности решили нажиться на доверчивых гражданах. Под видом инспекторов государственного пожарного надзора проводят псевдопроверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в жилье и на территории частных домовладений. Затем предлагают приобрести по цене, многократно превышающей реальную стоимость, средства раннего обнаружения пожара и первичные средства пожаротушения - пожарные извещатели и огнетушители. В зоне риска находятся пожилые люди, которые легко поддаются на уловки мошенников из-за высокой эмоциональности и внушаемости.

- Перед проведением каких-либо проверок сотрудники государственного пожарного надзора заблаговременно вручают руководителю организации соответствующее распоряжение. С планом проверок на 2022 год можно ознакомиться на сайте, - прокомментировали в ГУ МЧС по Бурятии.

Также в ведомстве подчеркнули, что не оказывают населению никаких платные услуги и не имеют права брать деньги с граждан.

Обо всех фактах мошенничества необходимо сообщить на телефон доверия 8(3012)39-99-99.
мошенники МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Вся Бурятия ощутила сильное землетрясение
Вся Бурятия ощутила сильное землетрясение
Происшествия, 08.06.2022
Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла
В Бурятии ревнивец убил возлюбленную из-за сообщения в телефоне
В Бурятии ревнивец убил возлюбленную из-за сообщения в телефоне
Происшествия, 08.06.2022
Перед смертью женщина четыре месяца провела в коме
Пенсионер из Иркутской области перевёл мошенникам свыше 800 тысяч
Пенсионер из Иркутской области перевёл мошенникам свыше 800 тысяч
Происшествия, 08.06.2022
Аферисты общались с пенсионером по телефону под видом сотрудников банка
В Иркутске осудили мужчину, убившего приятеля 13 лет назад
В Иркутске осудили мужчину, убившего приятеля 13 лет назад
Происшествия, 08.06.2022
Мужчина отправится в колонию строгого режима
Зарезанный житель Бурятии скончался на пороге дома своего начальника
Зарезанный житель Бурятии скончался на пороге дома своего начальника
Происшествия, 08.06.2022
Перед смертью мужчина успел сказать, кто на него напал
В Бурятии маячок помог поймать «чёрного» лесоруба
В Бурятии маячок помог поймать «чёрного» лесоруба
Происшествия, 08.06.2022
Лесники устроили слежку за нелегальным лесорубом, о которой он и не подозревал
В Улан-Удэ отлетевшее у автобуса колесо попало в «Лэнд Крузер»
В Улан-Удэ отлетевшее у автобуса колесо попало в «Лэнд Крузер»
Происшествия, 08.06.2022
Три транспортных средства стали участниками ДТП
В Бурятии сгорела водонапорная башня
В Бурятии сгорела водонапорная башня
Происшествия, 08.06.2022
Пожар произошёл на территории бывшего туберкулёзного санатория

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^