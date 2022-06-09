В Бурятии орудуют мошенники под видом сотрудников МЧС

Мошенники пугают жителей проверками



В Бурятии мошенников под видом сотрудников МЧС вымогают деньги у ТСЖ. Об этом предупредило Главное управление МЧС по республике, в адрес которого поступают жалобы.



Лжеинспекторы под видом сотрудников чрезвычайного ведомства обзванивают ТСЖ и предупреждают о якобы готовящейся проверке пожарной безопасности. При этом они предлагают подготовить необходимый комплект документов для подготовки к инспекции за плату.



Такие случаи зарегистрированы и в других регионах. Так, в Иркутской области мошенники в сезон высокой пожарной опасности решили нажиться на доверчивых гражданах. Под видом инспекторов государственного пожарного надзора проводят псевдопроверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в жилье и на территории частных домовладений. Затем предлагают приобрести по цене, многократно превышающей реальную стоимость, средства раннего обнаружения пожара и первичные средства пожаротушения - пожарные извещатели и огнетушители. В зоне риска находятся пожилые люди, которые легко поддаются на уловки мошенников из-за высокой эмоциональности и внушаемости.



- Перед проведением каких-либо проверок сотрудники государственного пожарного надзора заблаговременно вручают руководителю организации соответствующее распоряжение. С планом проверок на 2022 год можно ознакомиться на сайте, - прокомментировали в ГУ МЧС по Бурятии.



Также в ведомстве подчеркнули, что не оказывают населению никаких платные услуги и не имеют права брать деньги с граждан.



Обо всех фактах мошенничества необходимо сообщить на телефон доверия 8(3012)39-99-99.

