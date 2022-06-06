Вредная привычка жительницы Иркутской области обернулась потерей почти 100 тысяч

Мошенники разместили объявление в группе в мессенджере



В дежурную часть полиции обратилась 28-летняя жительница города Усолье-Сибирское, с карты которой украли деньги.



Девушка в мессенджере увидела объявление о продаже табачной продукции по цене в два раза ниже рыночной. В диалоге с автором публикации её убедили, что интересующий её товар за такую стоимость усольчанка уже больше нигде не найдёт. Поверив мошеннику, девушка перевела ему почти 100 тысяч рублей. После этого лжепродавец перестал выходить на связь.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



