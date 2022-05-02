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Жителей Бурятии привлекают к ответственности за отжиг сухой травы

Жителей Бурятии привлекают к ответственности за отжиг сухой травы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В регионе уже выгорело более 38 га

За прошедшие сутки установлено пять жителей Бурятии, по вине которых произошли возгорания травы.

Так, 1 мая местный житель села Турунтаево Прибайкальского района производил отжиг сухой травы на сенокосном участке, при помощи паяльной лампы, тем самым нарушил правила пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима, за что был привлечён сотрудниками надзорной деятельности ГУ МЧС России по Бурятии к административной ответственности. Ему грозит административный штраф до 4000 рублей.

В Хоринском районе по вине местного жителя произошло возгорание травы на площади семь гектаров, которое угрожало переходом огня на две животноводческие стоянки. Также в Кяхтинском и Кабанском районах установлены трое жителей, которые сжигали сухую траву и мусор на территории своих участков.

Сотрудниками ГУ МЧС России по РБ в отношении всех установленных лиц составлены административные протоколы.

Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей республики не допускать выжигания сухой травы и мусора.

- Защитите себя, свои домовладения и лес от пожара! – отметили в пресс-службе.

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 36 случаев возгораний сухой травы. За аналогичный период прошлого года, было зафиксировано всего шесть случаев. Общая площадь пожаров составила более 38 га (в прошлом году площади возгораний составили менее одного гектара).
пожар

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