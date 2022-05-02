Жителя Бурятии привлекли к ответственности за отжиг сухой травы

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пенсионеру грозит штраф



Накануне, 1 мая, 72-летний местный житель села Турунтаево Прибайкальского района производил отжиг сухой травы на своём сенокосном участке, при помощи паяльной лампы. За это он был привлечён сотрудниками надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Бурятии к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, ему грозит административный штраф до 4000 рублей.



ГУ МЧС по республике рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



- На период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством, - отметили в пресс-службе ведомства.

