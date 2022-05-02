Пенсионеру грозит штраф
Накануне, 1 мая, 72-летний местный житель села Турунтаево Прибайкальского района производил отжиг сухой травы на своём сенокосном участке, при помощи паяльной лампы. За это он был привлечён сотрудниками надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Бурятии к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, ему грозит административный штраф до 4000 рублей.
ГУ МЧС по республике рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
- На период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством, - отметили в пресс-службе ведомства.
Жителя Бурятии привлекли к ответственности за отжиг сухой травы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 02.05.2022
Пенсионеру грозит штраф
Общество, 02.05.2022
По республике переменная облачность
Авария произошла поздно ночью
Женщину задержали
Такую очередь поручили организовать к следующему году
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с акции, прошедшей на площади Советов
Пожары произошли в Заиграевском и Бичурском районах
Апокалиптические виды пустых улиц города, Элеватор без пробок, очередная реконструкция Мемориала Победы и многое другое в подборке фото Сергея Тарасенко
Скончались два пациента с COVID-19
Запущен сухой фонтан на площади Революции
Также молодой человек убил свидетеля
В течение священного месяца буддисты возлагают на себя духовные обязательства и применяют все методы накопления заслуг
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничного мероприятия
Возгорание возникло из-за брошенной сигареты
Агрессивной женщине назначили штраф