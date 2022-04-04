В Чите служебные собаки Цаца и Алекс раскрыли преступление

Происшествия, Фото: пресс-служба МВД по Забайкалью

Полицейские по «горячим следам» задержали воров



В полицию с заявлением о краже бытовой техники из частного дома обратилась жительница села Смоленка Читинского района. Потерпевшая рассказала, что ночью её не было дома, а по возвращении она обнаружила разбитое окно. Из дома пропали телевизор, ТВ-приставка, музыкальная колонка, антенна и электрический чайник.



На месте происшествия сотрудники обнаружили следы обуви, которые предположительно принадлежали подозреваемым. Судя по следам, злоумышленники после совершения преступления разошлись в разные стороны. Полицейские для установления места нахождения воров задействовали служебных овчарок Цацу и Алекса.



Собаки привели полицейских на два разных адреса. В первом доме находилось похищенное имущество, а в другом - были задержаны двое подозреваемых, которые оказались неоднократно судимыми жителями Смоленки и Читы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Одного из злоумышленников заключили под стражу, а часть похищенного имущества изъяли, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.