«Подработка» улан-удэнки оказалась помощью мошенникам

Улан-удэнке, которая невольно помогла мошенникам, придётся заплатить немаленькую сумму



Полиция Бурятии напомнила об ответственности за обналичивание денег, добытых преступным путём. В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали об одном из таких случаев, когда улан-удэнка невольно помогла мошенникам.



Жертвой мошенников стала жительница Москвы. Её «развели» по стандартной схеме, сообщив о якобы попытке хищения денег со счёта. Чтобы сохранить сбережения, лжесотрудники банка рекомендовали срочно перевести деньги на указанные ими «безопасные ячейки». В результате москвичка лишилась около 560 тысяч рублей.



В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что одним из получателей украденных денег стала 28-летняя улан-удэнка. Ей пришлось давать объяснения в отделе полиции



Девушка рассказала, что нашла «подработку» в Интернете. Она предоставила «работодателю» данные своей банковской карты, а затем сняла и передала согласно указаниям поступившую на карту сумму. О том, что это способ «отмывания» денег, она и не догадывалась.



В итоге москвичке посоветовали подать в суд гражданский иск в отношении улан-удэнки о взыскании неосновательного обогащения. Суд иск удовлетворил, и жительница столицы Бурятии обязана теперь выплатить 90 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины и услуг юриста москвички.



Кстати, подозреваемые в этом мошенничестве были вскоре задержаны в Тверской области.



В 2021 году следователи МВД по Бурятии разъясняли таким же потерпевшим, как жительница Москвы, о праве подачи подобных исковых заявлений.



