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В Улан-Удэ произошло короткое замыкание в школе

В Улан-Удэ произошло короткое замыкание в школе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Эвакуация не потребовалась

Утром 12 января в улан-удэнской школе №12 по улице Пищевая, 13в, в элеваторном узле произошло короткое замыкание в электрощитовой. На место выехали пожарные.

- Спустя 10 минут пожарные расчёты были на месте. Они обследовали помещения. Задымления не обнаружено. Дополнительным силам был дан отбой. Эвакуация из здания не производилась. Пострадавших нет. В электрощитовой обнаружено короткое замыкание без дальнейшего распространения, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

На месте работали семь пожарных и три единицы техники МЧС.



школа короткое замыкание

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