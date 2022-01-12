В Улан-Удэ произошло короткое замыкание в школе

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Эвакуация не потребовалась



Утром 12 января в улан-удэнской школе №12 по улице Пищевая, 13в, в элеваторном узле произошло короткое замыкание в электрощитовой. На место выехали пожарные.



- Спустя 10 минут пожарные расчёты были на месте. Они обследовали помещения. Задымления не обнаружено. Дополнительным силам был дан отбой. Эвакуация из здания не производилась. Пострадавших нет. В электрощитовой обнаружено короткое замыкание без дальнейшего распространения, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



На месте работали семь пожарных и три единицы техники МЧС.







