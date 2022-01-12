Эвакуация не потребовалась
Утром 12 января в улан-удэнской школе №12 по улице Пищевая, 13в, в элеваторном узле произошло короткое замыкание в электрощитовой. На место выехали пожарные.
- Спустя 10 минут пожарные расчёты были на месте. Они обследовали помещения. Задымления не обнаружено. Дополнительным силам был дан отбой. Эвакуация из здания не производилась. Пострадавших нет. В электрощитовой обнаружено короткое замыкание без дальнейшего распространения, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
На месте работали семь пожарных и три единицы техники МЧС.
В Улан-Удэ произошло короткое замыкание в школе
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл в микрорайоне Мостовой
Ещё двое человек доставлены в больницу
Горожане опоздали в детсады и на работу
Пожар произошёл в Эрхирике
Практически все участники крупнейшей кражи получили реальные сроки
Обстоятельства аварии выясняют следователи
Проводится доследственная проверка
Вор воспользовался тем, что мужчина сильно опьянел
Жертвой мошенников стала подруга женщины, чью страницу взломали
На организатора возбудили уголовное дело
Страшное ДТП произошло в пригородном районе
Мужчина обокрал знакомую
Об этом сообщили в Территориальном центре медицины катастроф
Погибли пять собак и два кота
Лошадей загнали в угол и снайперски расстреляли