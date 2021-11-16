В Бурятии налётчики с топором и ружьём напали на АЗС

- Один из злоумышленников сломал монитор камеры видеонаблюдения, и нападавшие скрылись на автомобиле Позже молодые люди сожгли одежду, разделили похищенные деньги и, сменив автомобиль, вернулись в Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







- Подозреваемых задержали сотрудники управления уголовного розыска МВД по Бурятии совместно с сотрудниками ОМВД России по Заиграевскому району при силовой поддержке ОМОН. У обвиняемых найдены и изъяты микроавтобус и орудия преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.







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Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Задержанные дали признательные показания.







Двое улан-удэнцев, 23 лет и 31 года, совершили дерзкое нападение на АЗС в пригородном селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии.Всё произошло ночью 14 ноября. Мужчины вооружились топором и охотничьим ружьём. Они приехали на микроавтобусе к круглосуточной автозаправочной станции.Выбрав момент, они ворвались внутрь, при помощи топора разбили стекло в операторское помещение. Так они проникли в кассовую зону, где напали на кассира и её несовершеннолетнюю сестру. Угрожая ружьём, один из нападавших потребовал женщину и девочку лечь на пол.Его подельник в этот момент забрал из кассы деньги – 9 тысяч рублей.После налётчики покинули место преступления.Выйти на след злоумышленников помогли записи с камер наружного наблюдения, установленных на АЗС.Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в помещение». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – до 12 лет лишения свободы.