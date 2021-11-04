Женщина получила травмы
Накануне вечером в Улан-Удэ в ДТП пострадал пешеход.
По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Хонда» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 50-летнюю женщину.
В результате ДТП пострадавшую с травмами доставили в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По предварительным данным, погибли семь человек
На нарушителей были составлены акты
Дело о ложном доносе передано в суд
Пьяная грабительница брызнула в лицо продавцу из газового баллончика
За неделю зафиксировано более 90 пожаров
У стен колонии поймали арбалетчика
Женщина силой отобрала продукты у знакомой пенсионерки
Следователи предполагают, что мужчине внезапно стало плохо
Кражу раскрыли в течение суток
Неравнодушный прохожий удерживал преступника до прибытия полицейских
Столкнулись «Филдер» и большегруз
Женщина спрятала дрожжи в какао
Общий ущерб превысил 2,2 миллиона рублей
Вместо того, чтобы звонить в полицию, девушка накинулась на мужчину
Подозреваемую в мошенничестве объявила в розыск полиция