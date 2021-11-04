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В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину

В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия,  Фото:screenshot
Женщина получила травмы

Накануне вечером в Улан-Удэ в ДТП пострадал пешеход.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Хонда» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 50-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшую с травмами доставили в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии. 
ДТП

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