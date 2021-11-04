В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину

Женщина получила травмы



Накануне вечером в Улан-Удэ в ДТП пострадал пешеход.



По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Хонда» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 50-летнюю женщину.



В результате ДТП пострадавшую с травмами доставили в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

