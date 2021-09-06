Труп женщины обнаружили прохожие
Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Читы, обвиняемого в убийстве.
По версии следствия, в ночь на 21 июня обвиняемый убил 39-летнюю женщину. Преступление мужчина совершил в своей квартире, где он распивал спиртное со своей знакомой.
В ходе ссоры мужчина нанёс женщине несколько ударов ножом, убив её. После этого вынес труп в соседний двор и бросил его там.
Утром труп обнаружили прохожие.
- Следователи через СМИ и соцсети обратились к жителям краевого центра и при помощи неравнодушных горожан установили личность убитой женщины. Ещё через несколько часов в ходе совместной работы следователей и полицейских был установлен и задержан обвиняемый, который признался в убийстве, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Следователи провели комплекс следственных и иных действий, проведены необходимые судебные экспертизы. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Читинец убил женщину и бросил её тело во дворе
Происшествия, Фото:
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