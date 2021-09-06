Читинец убил женщину и бросил её тело во дворе

Труп женщины обнаружили прохожие



Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Читы, обвиняемого в убийстве.



По версии следствия, в ночь на 21 июня обвиняемый убил 39-летнюю женщину. Преступление мужчина совершил в своей квартире, где он распивал спиртное со своей знакомой.



В ходе ссоры мужчина нанёс женщине несколько ударов ножом, убив её. После этого вынес труп в соседний двор и бросил его там.



Утром труп обнаружили прохожие.



- Следователи через СМИ и соцсети обратились к жителям краевого центра и при помощи неравнодушных горожан установили личность убитой женщины. Ещё через несколько часов в ходе совместной работы следователей и полицейских был установлен и задержан обвиняемый, который признался в убийстве, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Следователи провели комплекс следственных и иных действий, проведены необходимые судебные экспертизы. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.



