Женщина скончалась на месте
Нижнеудинский городской судом с участием присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя, от рук которого погибла женщина. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.
В ноябре 2019 года пьяный мужчина в своём доме в Нижнеудинске, во время ссоры нанёс сожительнице более 70 ударов по различным частям тела. От полученных травм 41-летняя женщина скончалась на месте.
Суд приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Житель Иркутской области убил сожительницу 70 ударами
Происшествия, Фото:
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