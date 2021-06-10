Житель Иркутской области убил сожительницу 70 ударами

Женщина скончалась на месте



Нижнеудинский городской судом с участием присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя, от рук которого погибла женщина. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.



В ноябре 2019 года пьяный мужчина в своём доме в Нижнеудинске, во время ссоры нанёс сожительнице более 70 ударов по различным частям тела. От полученных травм 41-летняя женщина скончалась на месте.



Суд приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Иркутской области.



