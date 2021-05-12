Мать с сыном сели в машину к пьяному мужчине без прав
Вечером 11 мая в Чернышевском районе Забайкальского края в ДТП погиб 12-летний мальчик, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
По предварительным данным, на автодороге Жирекен – Чернышевск 38-летний житель села Укурей, управлявший автомобилем «Тойота Королла», не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 12-летний пассажир.
Мужчина не имеет водительских прав и в момент аварии был пьян. В машине, кроме несовершеннолетнего, находилось ещё два пассажира, в том числе мать погибшего ребенка. Они получили незначительные травмы. Никто из них не был пристёгнут ремнями безопасности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения». Санкция статьи в предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
В Забайкалье ребёнок погиб из-за пьяного водителя
Происшествия, Фото:
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