Мужчина зверски избил жертву трубой
В Улан-Удэ отец четырёх детей, убивший давнего друга, предстал перед судом.
Кровавая драма произошла в мае 2020 года в частном доме. Двое мужчин, которые когда-то дружили, но затем поссорились, вновь начали выяснять отношения. В ходе перебранки один из них трубой нанёс другому множественные удары по голове, шее, рукам, ногам и грудной клетке.
От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия. Смерть пострадавшего наступила от тупой травмы головы, осложнившейся отёком и дислокацией головного мозга.
На суде обвиняемый заявил о признании вины, но пояснил, что не хотел убивать его.
- При назначении наказания суд принял во внимание личность подсудимого, который в целом характеризуется как посредственно, так и положительно со стороны близких, возраст подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание. Это болезненное состояние его здоровья, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении четырёх несовершеннолетних детей, отсутствие судимости, - сообщили в Советском районном суде.
Суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Также он должен будет заплатить родственнице убитого компенсацию морального вреда в 1 млн рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил. Его обжалует как сам осуждённый, так и представитель убитого мужчины.
В Улан-Удэ отец чётырёх детей убил бывшего друга
Происшествия, Фото:
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