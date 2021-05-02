 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 мая

01 мая

30 апреля

Популярное

В Улан-Удэ отец чётырёх детей убил бывшего друга

В Улан-Удэ отец чётырёх детей убил бывшего друга
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина зверски избил жертву трубой

В Улан-Удэ отец четырёх детей, убивший давнего друга, предстал перед судом.

Кровавая драма произошла в мае 2020 года в частном доме. Двое мужчин, которые когда-то дружили, но затем поссорились, вновь начали выяснять отношения. В ходе перебранки один из них трубой нанёс другому множественные удары по голове, шее, рукам, ногам и грудной клетке.

От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия. Смерть пострадавшего наступила от тупой травмы головы, осложнившейся отёком и дислокацией головного мозга.

На суде обвиняемый заявил о признании вины, но пояснил, что не хотел убивать его.

- При назначении наказания суд принял во внимание личность подсудимого, который в целом характеризуется как посредственно, так и положительно со стороны близких, возраст подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание. Это болезненное состояние его здоровья, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении четырёх несовершеннолетних детей, отсутствие судимости, - сообщили в Советском районном суде.

Суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также он должен будет заплатить родственнице убитого компенсацию морального вреда в 1 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил. Его обжалует как сам осуждённый, так и представитель убитого мужчины. 
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП
В Иркутской области один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП
Происшествия, 02.05.2021
«Ниссан Кашкай» загорелся после столкновения с грузовиком
В Улан-Удэ на дороге нашли тело женщины
В Улан-Удэ на дороге нашли тело женщины
Происшествия, 02.05.2021
Полиция ищет очевидцев трагедии
В Бурятии в курортной местности сгорели гостевые дома
В Бурятии в курортной местности сгорели гостевые дома
Происшествия, 02.05.2021
Крупный пожар произошёл в местности Вышка
В Иркутской области под поезд попал мужчина
В Иркутской области под поезд попал мужчина
Происшествия, 01.05.2021
Пострадавшего госпитализировали 
Пара из Иркутска приехала в Ангарск для сбыта фальшивок
Пара из Иркутска приехала в Ангарск для сбыта фальшивок
Происшествия, 30.04.2021
Парень с девушкой надеялись таким образом заработать
В Улан-Удэ мальчика, избитого маргиналами, возьмут под госзащиту
В Улан-Удэ мальчика, избитого маргиналами, возьмут под госзащиту
Происшествия, 30.04.2021
12-летнему мальчику, которого избила компания взрослых, угрожают расправой
Читинка совершила 30 переводов на 800 тысяч мошенникам
Читинка совершила 30 переводов на 800 тысяч мошенникам
Происшествия, 30.04.2021
Женщина оформила кредит, поддавшись влиянию аферистов
В нацпарке в Бурятии нашли браконьерские орудия лова
В нацпарке в Бурятии нашли браконьерские орудия лова
Происшествия, 30.04.2021
В национальном парке во время нереста рыб работает опергруппа  
В Усолье-Сибирском полыхает мебельная фабрика
В Усолье-Сибирском полыхает мебельная фабрика
Происшествия, 30.04.2021
Пожар охватил площадь в три тысячи квадратных метров
В Иркутской области водителя-лихача отправили в колонию
В Иркутской области водителя-лихача отправили в колонию
Происшествия, 30.04.2021
Нетрезвый автомобилист удирал от полицейских
Житель Иркутской области сделал мошенникам 50 переводов на миллион рублей
Житель Иркутской области сделал мошенникам 50 переводов на миллион рублей
Происшествия, 30.04.2021
24 часа понадобилось потерпевшему, чтобы осознать, что его обманули
В Бурятии прекратили уголовное дело на инспектора заповедника
В Бурятии прекратили уголовное дело на инспектора заповедника
Происшествия, 30.04.2021
На инспектора Сергея Красикова после обвинений браконьеров возбуждали дело о превышении полномочий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^