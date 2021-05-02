В Улан-Удэ отец чётырёх детей убил бывшего друга

Мужчина зверски избил жертву трубой



В Улан-Удэ отец четырёх детей, убивший давнего друга, предстал перед судом.



Кровавая драма произошла в мае 2020 года в частном доме. Двое мужчин, которые когда-то дружили, но затем поссорились, вновь начали выяснять отношения. В ходе перебранки один из них трубой нанёс другому множественные удары по голове, шее, рукам, ногам и грудной клетке.



От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия. Смерть пострадавшего наступила от тупой травмы головы, осложнившейся отёком и дислокацией головного мозга.



На суде обвиняемый заявил о признании вины, но пояснил, что не хотел убивать его.



- При назначении наказания суд принял во внимание личность подсудимого, который в целом характеризуется как посредственно, так и положительно со стороны близких, возраст подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание. Это болезненное состояние его здоровья, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении четырёх несовершеннолетних детей, отсутствие судимости, - сообщили в Советском районном суде.



Суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Также он должен будет заплатить родственнице убитого компенсацию морального вреда в 1 млн рублей.



Приговор в законную силу пока не вступил. Его обжалует как сам осуждённый, так и представитель убитого мужчины.

