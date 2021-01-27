Улан-удэнец выбросил наркотики перед росгвардейцами

В бутылке оказалась травянистая масса, а в свёртке – прессованная масса с характерным запахом наркотического вещества. На место была вызвана следственно-оперативная группа.







На улице Чайковского в Улан-Удэ патрулировавший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, который распивал спиртное в общественном месте.Росгвардейцы начали проверять у него документы. В этот момент мужчина выбросил пластиковую бутылку и свёрток с тёмно-зелёной массой.Задержанного доставили в отдел полиции. Там 33-летний местный житель сознался, что запрещённое вещество приготовил для личного употребления.Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.