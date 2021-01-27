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Улан-удэнец выбросил наркотики перед росгвардейцами

Улан-удэнец выбросил наркотики перед росгвардейцами
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Наркотики были в свёртке и в пластиковой бутылке

На улице Чайковского в Улан-Удэ патрулировавший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, который распивал спиртное в общественном месте.

Росгвардейцы начали проверять у него документы. В этот момент мужчина выбросил пластиковую бутылку и свёрток с тёмно-зелёной массой.

В бутылке оказалась травянистая масса, а в свёртке – прессованная масса с характерным запахом наркотического вещества. На место была вызвана следственно-оперативная группа.


Задержанного доставили в отдел полиции. Там 33-летний местный житель сознался, что запрещённое вещество приготовил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия наркотики
 
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