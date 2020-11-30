Ондатра попалась в заброшенные рыболовные сети
27 ноября на территории Койморских болот в Тункинском национальном парке прошёл профилактический рейд, итогом которого стали найденные 23 сети и тушка погибшей ондатры.
- За один рейд государственные инспекторы национального парка вытащили из-подо льда 23 сети, оставленные браконьерами. Через сетевой «занавес» даже мелкая рыбешка не выскочит, не говоря уже про ондатру, которая остаётся в плену сети, дожидаясь смерти, - говорят сотруднкии национального парка «Тункинский».
Рыболовные снасти в виде сетей – это мусор, который становится проблемой загрязнения окружающей среды. Они продолжают «ловить» рыбу долгое время после того, как оказываются заброшенным.
В Бурятии ондатра погибла в браконьерских сетях
Происшествия, Фото:
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