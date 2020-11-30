В Бурятии ондатра погибла в браконьерских сетях

Происшествия, Фото: Тункинский нацпарк

Ондатра попалась в заброшенные рыболовные сети



27 ноября на территории Койморских болот в Тункинском национальном парке прошёл профилактический рейд, итогом которого стали найденные 23 сети и тушка погибшей ондатры.



- За один рейд государственные инспекторы национального парка вытащили из-подо льда 23 сети, оставленные браконьерами. Через сетевой «занавес» даже мелкая рыбешка не выскочит, не говоря уже про ондатру, которая остаётся в плену сети, дожидаясь смерти, - говорят сотруднкии национального парка «Тункинский».



Рыболовные снасти в виде сетей – это мусор, который становится проблемой загрязнения окружающей среды. Они продолжают «ловить» рыбу долгое время после того, как оказываются заброшенным.







