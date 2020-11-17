В Иркутской области супруги украли кокер-спаниеля

Действия воров зафиксировала камера наблюдения. Видеокадры, на которых видно, как неизвестные мужчина и женщина отвязывают собаку и уводят её, полицейские распространили в соцсетях. В результате сотрудники уголовного розыска смогли с помощью отзывчивых горожан установить подозреваемых и задержать их.





Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.







В городе Усолье-Сибирское женщина зашла в торговый центр и на время оставила свою собаку породы кокер-спаниель на крыльце. Она привязала питомца к перилам лестницы. Вернувшись, женщина не обнаружила пса.В краже подозреваются 29-летняя женщина и 35-летний мужчина, ранее не судимые. По их словам, им просто захотелось иметь такую собаку, поэтому они решили взять чужую. Сейчас кокер-спаниеля вернули законным владельцам.Однако, это не единственный подобный факт в Усолье-Сибирском. Несколько дней назад собака породы ненецкая лайка пропала с огороженной территории возле кафе. В этом случае животное не было привязано. Полицейские выяснили, что собаку забрал молодой мужчина, житель Нижнеудинска. Он решил, что у пса нет хозяина. Собаку вернули. Полиция проводит проверку.