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В Иркутской области супруги украли кокер-спаниеля

Происшествия, 
Семейной паре просто захотелось иметь такую собаку

В городе Усолье-Сибирское женщина зашла в торговый центр и на время оставила свою собаку породы кокер-спаниель на крыльце. Она привязала питомца к перилам лестницы. Вернувшись, женщина не обнаружила пса.

Действия воров зафиксировала камера наблюдения. Видеокадры, на которых видно, как неизвестные мужчина и женщина отвязывают собаку и уводят её, полицейские распространили в соцсетях. В результате сотрудники уголовного розыска смогли с помощью отзывчивых горожан установить подозреваемых и задержать их.


В краже подозреваются 29-летняя женщина и 35-летний мужчина, ранее не судимые. По их словам, им просто захотелось иметь такую собаку, поэтому они решили взять чужую. Сейчас кокер-спаниеля вернули законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.


Однако, это не единственный подобный факт в Усолье-Сибирском. Несколько дней назад собака породы ненецкая лайка пропала с огороженной территории возле кафе. В этом случае животное не было привязано. Полицейские выяснили, что собаку забрал молодой мужчина, житель Нижнеудинска. Он решил, что у пса нет хозяина. Собаку вернули. Полиция проводит проверку.


кража собаки
 
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