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Трое сбытчиков синтетики из Иркутска попали за решётку

Трое сбытчиков синтетики из Иркутска попали за решётку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Дилеры применяли различные методы конспирации

В Иркутске вынесен обвинительный приговор в отношении трёх членов организованной преступной группы, сбывавших синтетические наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

30-летний лидер группы вместе со своим родственником и ещё одним сообщником распространяли наркотики в Иркутске посредством интернет-магазина в мобильном мессенджере. Желающие приобрести запрещённые вещества оплачивали их стоимость, в том числе криптовалютой, и получали координаты тайников-закладок.

При этом дилеры применяли различные методы конспирации: в общении друг с другом использовали псевдонимы, часто меняли средства мобильной связи, сим-карты и банковские счета.

Группировку накрыли в октябре 2019 года. Из незаконного оборота полицейские изъяли около 400 грамм наркотических средств общей стоимостью порядка миллиона рублей. Также были изъяты электронные весы, сим-карты, мобильные телефоны.

Опрошено свыше 50 свидетелей, проведено более 10 экспертиз, подтверждающих причастность наркодилеров к преступлениям.

Свердловский районный суд Иркутска приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 8 до 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

наркотики
 
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