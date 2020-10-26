Трое сбытчиков синтетики из Иркутска попали за решётку

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дилеры применяли различные методы конспирации



В Иркутске вынесен обвинительный приговор в отношении трёх членов организованной преступной группы, сбывавших синтетические наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



30-летний лидер группы вместе со своим родственником и ещё одним сообщником распространяли наркотики в Иркутске посредством интернет-магазина в мобильном мессенджере. Желающие приобрести запрещённые вещества оплачивали их стоимость, в том числе криптовалютой, и получали координаты тайников-закладок.



При этом дилеры применяли различные методы конспирации: в общении друг с другом использовали псевдонимы, часто меняли средства мобильной связи, сим-карты и банковские счета.



Группировку накрыли в октябре 2019 года. Из незаконного оборота полицейские изъяли около 400 грамм наркотических средств общей стоимостью порядка миллиона рублей. Также были изъяты электронные весы, сим-карты, мобильные телефоны.



Опрошено свыше 50 свидетелей, проведено более 10 экспертиз, подтверждающих причастность наркодилеров к преступлениям.



Свердловский районный суд Иркутска приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 8 до 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



