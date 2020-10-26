Парня поймали на остановке
Находясь на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Улан-Удэ, сотрудники Росгвардии заметили подозрительного молодого человека. Он при виде сотрудников резко изменил направления движения, перешёл на противоположную сторону улицы и попытался скрыться.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека на остановке общественного транспорта «44 квартал».
- В ходе осмотра во внутреннем кармане его куртки было изъято вещество растительного происхождения тёмного цвета. Задержанный 18-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. Экспертиза показала, что изъятое вещество – это более 90 граммов марихуаны, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК.
Улан-удэнец с марихуаной пытался убежать от росгвардейцев
Происшествия, Фото:
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