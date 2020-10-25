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В Бурятии мужчину наказали за оскорбление полицейского

В Бурятии мужчину наказали за оскорбление полицейского
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл на вокзале

На севере Бурятии суд рассмотрел дело мужчины, который, будучи пьяным, публично оскорбил транспортного полицейского.

Инцидент произошёл в конце июля в здании железнодорожного вокзала станции Северобайкальск. Транспортный полицейский остановил мужчину за то, что находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Однако нарушитель в присутствии других людей высказал оскорбления в адрес сотрудника.

- Суд признал гражданина виновным по статье 319 УК РФ – публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. С учётом признания вины, принесенного публично в судебном заседании извинения, назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили «Байкал-Daily» в Бурятской транспортной прокуратуре.

Решение в законную силу не вступило.

оскорбление представителя власти Байкальская транспортная прокуратура
 
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