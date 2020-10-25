Инцидент произошёл на вокзале
На севере Бурятии суд рассмотрел дело мужчины, который, будучи пьяным, публично оскорбил транспортного полицейского.
Инцидент произошёл в конце июля в здании железнодорожного вокзала станции Северобайкальск. Транспортный полицейский остановил мужчину за то, что находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Однако нарушитель в присутствии других людей высказал оскорбления в адрес сотрудника.
- Суд признал гражданина виновным по статье 319 УК РФ – публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. С учётом признания вины, принесенного публично в судебном заседании извинения, назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили «Байкал-Daily» в Бурятской транспортной прокуратуре.
Решение в законную силу не вступило.
В Бурятии мужчину наказали за оскорбление полицейского
Происшествия, Фото:
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