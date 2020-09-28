После преступления он пытался улететь в Иркутск
36-летний уроженец Бурятии, прибывший на Камчатку для работы на «Путине 2020», изнасиловал женщину.
По версии следствия, ночью 24 сентября 2020 года прямо у дома на улице Кутузова в Петропавловске-Камчатском мужчина повалил свою знакомую на асфальт. Ударив по лицу, он изнасиловал её.
Женщина также прибыла на полуостров для работы на «Путине 2020».
После мужчина скрылся с места происшествия, уехал в аэропорт города Елизово Камчатского края, намереваясь вылететь в Иркутск. Он был задержан во время регистрации на рейс.
- В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Камчатскому краю.
Вахтовик из Бурятии изнасиловал женщину на Камчатке
Происшествия, Фото:
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