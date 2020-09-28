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Вахтовик из Бурятии изнасиловал женщину на Камчатке

Вахтовик из Бурятии изнасиловал женщину на Камчатке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
После преступления он пытался улететь в Иркутск

36-летний уроженец Бурятии, прибывший на Камчатку для работы на «Путине 2020», изнасиловал женщину.

По версии следствия, ночью 24 сентября 2020 года прямо у дома на улице Кутузова в Петропавловске-Камчатском мужчина повалил свою знакомую на асфальт. Ударив по лицу, он изнасиловал её.

Женщина также прибыла на полуостров для работы на «Путине 2020».

После мужчина скрылся с места происшествия, уехал в аэропорт города Елизово Камчатского края, намереваясь вылететь в Иркутск. Он был задержан во время регистрации на рейс.

- В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Камчатскому краю.
изнасилование
 
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