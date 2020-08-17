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В Улан-Удэ микроавтобус сбил пенсионерку

В Улан-Удэ микроавтобус сбил пенсионерку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
ДТП произошло на парковке

В субботу, 15 августа, около трёх часов дня 37-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато», следуя задним ходом на парковке дома по улице Кабанская в Улан-Удэ совершил наезд на 70-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получила закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом правой голени. Бабушку госпитализировали в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу скончался пенсионер, попавший под колёса «Porsche Cayenne».
ДТП
 
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