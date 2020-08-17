ДТП произошло на парковке
В субботу, 15 августа, около трёх часов дня 37-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато», следуя задним ходом на парковке дома по улице Кабанская в Улан-Удэ совершил наезд на 70-летнего пешехода.
В результате ДТП пешеход получила закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом правой голени. Бабушку госпитализировали в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу скончался пенсионер, попавший под колёса «Porsche Cayenne».
В Улан-Удэ микроавтобус сбил пенсионерку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 17.08.2020
Дети госпитализированы в больницу
Происшествия, 17.08.2020
Пожилой пешеход переходил дорогу не по «зебре»
Животных спасли хозяева построек
Также огнём повреждён сарай
Мужчина упал при обходе скального участка
Причинённый ущерб оценили в десять тысяч рублей
После осмотра медиками парень был отпущен домой
На тушении работали 13 человек
Она заблудилась в пригородном лесу
Ранее горожанка судима за кражу
Она вошла в доверие к пенсионерке и спустя некоторое время попросила её оформить кредит
Онохой остро нуждается в новом здании больницы
На избитом мужчине не было живого места
Течь уже устранили
Среди больных 41 тяжёлый пациент