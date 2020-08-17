В Улан-Удэ скончался пенсионер, попавший под колёса «Porsche Cayenne»

Пожилой пешеход переходил дорогу не по «зебре»





Около 18:20 в субботу, 15 августа, на улице Сахьяновой в Улан-Удэ произошло ДТП.

29-летний водитель автомобиля «Porsche Cayenne» вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на 70-летнего пешехода. В результате ДТП пожилой человек получил закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому, субрахноидальное кровоизлияние, перелом затылочной кости.Утром 16 августа пенсионер скончался в медучреждении, сообщается в оперативной сводке по городу.