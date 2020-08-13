В Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Крузер» и «Тойота Вилл»

Авария произошла на круговой развязке
Сегодня около 7.40 часов утра на круговой развязке на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» и «Тойота Вилл».
По предварительной информации, пожилой водитель «Лэнд Крузера» совершил столкновение, выезжая со средней полосы кругового движения. Сам он свою вину долго не признавал.
В аварии никто не пострадал.
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