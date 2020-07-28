Ангарчанина оштрафовали за убийство кошки на семь тысяч

Живодёр был пьян в момент расправы



Мировой судья постановил обвинительный приговор в отношении 23 летнего жителя Ангарска, жестоко убившего кошку. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.



18 ноября 2019 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запинал кошку до смерти. Расправу над животным сняла камера наружного наблюдения. Видео выложили в Интернет, и жители Ангарска помогли полиции установить личность живодёра.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель».



Издание Irk.ru сообщает, что молодого человека оштрафовали на семь тысяч рублей.





