Живодёр был пьян в момент расправы
Мировой судья постановил обвинительный приговор в отношении 23 летнего жителя Ангарска, жестоко убившего кошку. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.
18 ноября 2019 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запинал кошку до смерти. Расправу над животным сняла камера наружного наблюдения. Видео выложили в Интернет, и жители Ангарска помогли полиции установить личность живодёра.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель».
Издание Irk.ru сообщает, что молодого человека оштрафовали на семь тысяч рублей.
Ангарчанина оштрафовали за убийство кошки на семь тысяч
Происшествия, Фото:
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